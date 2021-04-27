وفاة شقيق النائبة أميرة العادلي..و«تنسيقية شباب الأحزاب» تنعي

/628800/وفاة-شقيق-النائبة-أميرة-العادليوتنسيقية-شباب-الأحزاب-تنعي

تقدم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التعازي والمواساة، للزميلة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن التنسيقية في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقها.

وفاة شقيق النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب كما تقدم أعضاء التنسيقية بأصدق مشاعر المواساة لأسرة الفقيد والعائلة الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

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