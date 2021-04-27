تعرف على طبيعة إصابة "ونش" الزمالك

إنتهت مباراة الزمالك والبنك الأهلى بنتيجة 4-1 ، وذلك ضمن الجولة الـ 17 لمنافسات الدروى المصرى الممتاز ، ويحتل الفارس الابيض المركز الأول لترتيب جدول الدورى ، ويرفع رصيده إلى 39 نقطة ، بينما يأتى النادى الأهلى في المركز الثانى برصيد 33 نقطة .

شهدت المباراة إصابة لاعب الزمالك محمود حمدى الونش ، وخروجه في بداية الشوط الثانى للمباراة ، وتم إصابة الونش بكدمة قوية في الركبة ، وينتظر جماهير القلعة البيضاء تحديد موقف اللاعب من المشاركة في المباريات ، حيث يستعد الأبيض لملاقاة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل . وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلى كالأتى : تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلى حراسة المرمى : محمد ابو جبل. في الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش - حمزة المثلوثي. خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد زيزو. في الهجوم : حميد أحداد . بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عبد الرحيم جنش، محمد عبدالسلام، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، مروان حمدي، سيف الدين الجزيري وحسام أشرف . تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك حراسة المرمى: محمود الزنفلي خط الدفاع: اسامة إبراهيم – محمد بسيوني – عاصم صلاح – محمد مجدي خط الوسط: معروف يوسف – فادي فريد – حسام الصانع - كريم بامبو. خط الهجوم : أحمد ياسين - محمد مثاني

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