/628803/سماح-أنور-الحجاب-بيخنقني-ومليش-علاقة-بفرض-ولا-مش-فرض

صرحت الفنانة سماح أنور خلال لقائها في برنامج لحظات جريئة مع الإعلامي أحمد سالم، عن رفضها لإرتداء الحجاب وعدم إقتناعها به، مبررة: "أغطي شعري ليه؟ ربنا خلقلي شعري، ربنا العظيم هو اللي خلقلي الشعر ده، شعري مش المشكلة، العورة هي المشكلة". استكملت كلامها: "البنات المحجبة ولابسة استرتش ده يرضي ربنا؟".

دوت الخليج يرصد تفاصيل تصريحات الفنانة سماح أنور عن الحجاب التي أشعلت النيران ضدها من قبل متابعيها وجمهورها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تصريحات سماح أنور عن الحجاب

وأضافت: "لو حطيت حاجة على دماغي باتخنق، أنا هموت لوحدي واتحاسب لوحدي، متقوليش اعمل ايه، بلغتني المعلومة، خلاص متشكرين، مين اللي هيحاسبني؟ ربنا، ربنا خلق الضحك، وهم منعوه، محبش اللي يخوفني من ربنا، ربنا يتحب بس، اللي بيخوفني من ربنا هو اللي ميعرفش ربنا".

أما عن سؤالها إذا كان الحجاب فرض ام لا، اجابت قائلة: " انا مبشتغلش في الدين علشان اتكلم فيه ، سيبني مع اللي خالقني".

وحول قوله تعالي في القرآن الكريم (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ)، كان تعليقها كالآتي:"الآية دي اللي فسرها أنها على الحجاب بني آدمين زيي، وأنا بني آدمة برضو وفسرتها بطريقة تانية".

وقالت سماح أنور، إنه أطلق عليها لقب "مسترجلة" بسبب طبيعة أدوارها الاكشن، والتي تظهر فيها تضرب الرجال وتتعامل بعهم بخشونة، مضيفة أن المرأة قادرة على العيش بدون رجل، ولكن الرجل لا يستطيع فعل ذلك.