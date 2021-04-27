/628804/أول-تعليق-من-رئيس-البنك-الأهلي-عقب-رباعية-الزمالك

علق اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي على الهزيمة التي تلقاها الفريق الأول لكرة القدم من الزمالك في المباراة التي أنتهت بفوز الفارس الأبيض على البنك برباعية مقابل هدف واحد في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقال اللواء أشرف نصار في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس: “ سبب تراجع أداء البنك الأهلي هو الراحة التي أمتدت منذ٢٠ يوم وذلك هو سبب تراجع المستوى بالأخص خلال الشوط الأول وهذا لابد أن نعترف به”.

وواصل : “ البنك الأهلي لديه ٣ مباريات هامة في الفترة المقبلة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق خلال الفترة المقبلة خاصة وأننا لاعبين على طراز عالي وجيد وجهاز فني محترم، على أن يحالفنا الحظ في المواجهات المقبلة”.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى : محمد ابو جبل.

في الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد زيزو.

في الهجوم : حميد أحداد .

الزمالك يفوز على البنك الأهلي برباعية نظيفة

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك كل من: محمود عبدالرحيم جنش، محمد عبدالسلام، إسلام جابر، محمود عبدالرازق شيكابالا، سيف الجزيري، مروان حمدي، حسام أشرف، محمد أشرف روقا، محمود عبدالعزيز. فيما دخل البنك الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى : محمود الزنفلى.

خط الدفاع : عاصم صلاح - محمد مجدى - أسامة إبراهيم - أحمد ياسين.

خط الوسط : معروف يوسف - محمد بسيونى - حسام السيد - محمد المثنانى.

الهجوم : كريم بامبو - فادى فريد.

يذكر أن الزمالك دخل مباراة البنك الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل – محمود جنش

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف “روقا” – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي

وفي الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري- حميد أحداد- حسام أشرف