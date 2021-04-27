/628805/صحة-موقف-الزمالك-إصابة-ثلاثي-الأهلي-بفيروس-كورونا-تفجر-أزمة-للقلعة-الحمراء

أعلن النادي الأهلي إصابة ثلاثي الفريق الأول لكرة اليد بفيروس كورونا بعدما أجرى اللاعبون مسحة طبية وجاءت إيجابية، يأتي هذا بعد أن خاض الثلاثي مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد والتي أنتهت بفوز المارد الأحمر على الفارس الأبيض.

وتأكد إصابة كلا من " إبراهيم المصري وعمر سامي وعمر دحروج " لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بفيروس كورونا، بعد أيام قليلة من خوض المارد الأحمر لمباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا وشهدت الساحة الرياضية غضبا جماهيريا كبيرا من جانب نادي الزمالك بعدما تأكد إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا، بعد أن شاركوا في مباراة الزمالك في نهائي الكأس، الأمر الذي أعتبره البعض تستر من النادي الأحمر على إصابة اللاعبين قبل مباراة الفارس الأبيض.

وكان رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك كشف بعد نهائي الكأس مباشرة في تصريحات لوسائل الإعلام أن إبراهيم المصري لاعب دائرة النادي الأهلي شارك في لقاء الفارس الأبيض و المارد الأحمر في نهائي البطولة وهو يعلم أنه مصاب بفيروس كورونا، وناشد مسئول القلعة البيضاء مسئولي القلعة الحمراء بالتحقيق في الأمر، قبل أن يتأكد إصابته اليوم. وأكد إبراهيم المصري لاعب النادي الأهلي أنه دخل مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد ونتيجته سلبيه بعد أن أجرى رابيد تيست في أحد معامل القاهرة وجاءت سلبية.