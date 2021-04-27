/628806/مهم-لبناء-أسس-الوعى-والإبداع-مقترح-برلماني-بتدريس-الشطرنج-في-المدارس

قال النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، أنه يعتقد أن البرلمان الحالي يمكنه اقتراح تدريس الشطرنج بالمدارس لأنه أمر مهم لبناء أسس الوعى والإبداع لدى أجيال جديدة ستكون فى وسط لا يعترف إلا بالتفكير سبيلًا وحيدًا لفتح بوابات المستقبل.

جاء ذلك في تصريحات له عبر الصفحة الشخصية «فيس بوك» علي هامش سهرة رمضانية وصفها بالجميلة حيث استمتع فيها بمباراة شطرنج طويلة مع زميله وصديقه د.خالد بدوي، عضو مجلس النواب.

مقترح بتدريش الشطرنج فى المدارس

وأضاف جلال:"أعتقد أن البرلمان الحالي يمكنه اقتراح تدريس الشطرنج بالمدارس لأنه أمر مهم لبناء أسس الوعى والإبداع لدى أجيال جديدة ستكون فى وسط لا يعترف إلا بالتفكير سبيلًا وحيدًا لفتح بوابات المستقبل. فإن لم يكن المنطق والقدرة على الاستدلال كالماء والهواء، لن نتقدم بسهولة.

الجلسة العامة للبرلمان وفرض الطوارئ

وشهدت الجلسة العامة أمس قيام رئيس الوزراء ألقي كلمة أمام مجلس النواب بشأن إعلان حالة الطوارئ ، مؤكدا أن تهديدات أمننا القومي تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال القوات المسلحة والشرطة، ومصر لا تخشى أي تهديد أو كيد لوطننا ولن نتزعزع عن عقيدتنا بأن نعيش في بلد يحفظه الله تعالي وجنده خير أجناد الأرض متابعا:" نجاح مصر في مقاومة كل عوامل التدهور التي عانت منها معظم اقتصاديات العالم لصلابة شعبها وثقته في الله وفي قيادته وحكومته ومؤسساته الوطنية، وعقب البيان تم إحالته للجنة العامة التى وافقت عليه ليتم طرحه علي الجلسة العامة غدا وموافقة بثلثي الأعضاء.

اللجنة التشريعية أيضا وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ينص مشروع القانون على إضافة مادة لقانون العقوبات برقم 186 مكرر نصها كالآتي: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً ، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواه، أو إعدامه، بحسب الأحوال وتضاعف الغرامة في حالة العود.