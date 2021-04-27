شارك فى فيلم الخلية.. من هو عمرو صلاح الذى ظهر بالحلقة 14 من الاختيار 2

جدة - نرمين السيد - عمرو صلاح، أحد الضابط بالعمليات الخاصة، والذى لم يتوان لحظة فى تقديم واجبه الوطنى محافظًا على قسم التخرج من كلية الشرطة حتى يوم استشهاده.

هو من أبناء محافظة القاهرة، وتخرج فى كلية الشرطة عام 2012، ثم التحق بعد التخرج بإدارة العمليات الخاصة، وتمت ترقيته إلى رتبة رائد بعد استشهاده، وكان يستعد لزفافه بعد شهرين من وقت استشهاده، حيث تم تحديد وحجز مكان الزفاف.

شارك النقيب عمرو صلاح فى العديد من العمليات ضد العناصر الإرهابية المتورطين فى أحداث عنف وإرهاب، كما حصل على العديد من الدورات القتالية والرماية واللياقة البدنية ليظل إحدى دروع الوطن قبل استشهاده.

كما شارك فى فيلم "الخلية"، ودرب أبطال العمل على فنون القتال واستخدام السلاح، وارتداء ملابس الشرطة بطريقة مناسبة، ما جعل زملاءه يطلقون عليه لقب بطل السينما والواقع.

استشهد البطل يوم 20 أكتوبر عام 2017، خلال مداهمة وقعت بين قوات الأمن وبؤرة إرهابية بطريق الواحات، بعد تبادل لإطلاق النيران بين قوات الشرطة وتلك العناصر الإرهابية.

مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة النجوم: كريم عبدالعزيز، وأحمد مكى، وإياد نصار، وبشرى، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، وهادى الجيار، وأحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبداللطيف.