التنمية المحلية عن تكدس المواطنين فى شارع المعز: طبقنا الإجراءات بحزم

علق الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، عن تكدس المواطنين فى شارع المعز، قائلاً "بالفعل بعد وصول الفيديو لمبادرة صوتك مسموع تم رفع الإشغالات بالشارع.. وتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم ضد من كل من يتراخي فى اتخاذ الاجراءات". وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة اكسترا نيوز :"التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق القانون على من يخالفها.. وحملات فى جميع المحافظات لرفع الإشغالات".

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