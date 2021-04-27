/628807/وكيل-كارتيرون-يكشف-مفاجأة-عن-تولى-الشيشيني-بديلا-لأسامة-نبيه-في-الزمالك
كشف حازم فتوح ، وكيل باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن إعفاء محمود علاء من تسديد ركلات الجزاء خلال المباريات المقبلة، مشددا أن الفرنسي لم يطلب رحيل أسامة نبيه عن صفوف الزمالك.
علق حازم فتوح، وكيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حقيقة طلب كارتيرون رحيل أسامة نبيه.
وقال فتوح في تصريحات تلفزيوينة على قناة الشمس : " كارتيرون لم يطلب رحيل نبيه نهائيا هذا الأمر غير صحيح، وهو مدرب محترم وله كل التقدير".
وواصل :" رسالة كارتيرون للجهاز الفني هي المطالبة بعدم الإدلاء بتصريحات في رسائل الإعلام فقط ، وارسلها عبر الجروب الخاص بالجهاز الفني، لكنه لم يطلب رحيل نبيه".
وفيما يخص وجود سامي الشيشيني بديلا لأسامة نبيه قال فتوح :" كارتيرون لم يطلب من الأساس رحيل نبيه وكذلك لم يطلب التعاقد مع سامي الشيششيني".
وتابع :" المدير الفني للزمالك طلب سامي الشيشيني خلال تعاقده مع الزمالك في البداية والأخير رفض بسبب إلتزامه بالعمل الإعلامي، لكن في الوقت الحالي يطلبه نهائيا".
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