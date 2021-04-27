/628808/كارتيرون-يصدم-محمود-علاء-ممنوع-من-ركلات-الجزاء-والعقاب-جاهز

كشف حازم فتوح، وكيل باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن مفاجأة بشأن تسديد ركلات الجزاء في الفارس الأبيض، مشددا أن أي لاعب سيتم تجميده خلال الفترة المقبلة في حال عدم الإلتزام بتعليمات المدير الفني و الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وقال حازم فتوح خلال تصريحات تلفزيونية على قناة الشمس: " كارتيرون قرر إعفاء محمود علاء مدافع الفريق من تسديد ضربات الجزاء لرفع الضغوط من على اللاعب خلال المرحلة المقبلة "

وتابع حازم فتوح: " باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك سيقرر تجميد أي لاعب يعترض على قرارات الجهاز الفني للفارس الأبيض في المرحلة المقبلة وبأي شكل من الأشكال".

وكشف حازم فتوح ، وكيل باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن إعفاء محمود علاء من تسديد ركلات الجزاء خلال المباريات المقبلة، مشددا أن الفرنسي لم يطلب رحيل أسامة نبيه عن صفوف الزمالك.

وتابع :" رسالة كارتيرون للجهاز الفني هي المطالبة بعدم الإدلاء بتصريحات في رسائل الإعلام فقط ، وارسلها عبر الجروب الخاص بالجهاز الفني، لكنه لم يطلب رحيل نبيه".

كارتيرون يصدم محمود علاء في الزمالك

وأضاف فتوح في تصريحات تلفزيوينة على قناة الشمس : " كارتيرون لم يطلب رحيل نبيه نهائيا هذا الأمر غير صحيح، وهو مدرب محترم وله كل التقدير".

وفيما يخص وجود سامي الشيشيني بديلا لأسامة نبيه علق فتوح :" كارتيرون لم يطلب من الأساس رحيل نبيه وكذلك لم يطلب التعاقد مع سامي الشيششيني".

واختتم الشيشيني تصريحاته :" المدير الفني للزمالك طلب سامي الشيشيني خلال تعاقده مع الزمالك في البداية والأخير رفض بسبب إلتزامه بالعمل الإعلامي، لكن في الوقت الحالي يطلبه نهائيا".

تشكيل الزمالك للبنك الأهلي

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على البنك الأهلي برباعية مقابل هدف وحيد وجاء تشكيل الفارس الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى : محمد ابو جبل.

في الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد زيزو.

في الهجوم : حميد أحداد .