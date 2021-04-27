/628809/وكيله-يفجرها--عرض-قطري-لضم-يوسف-أوباما-نهاية-الموسم

فجر حازم فتوح وكيل اللاعبين اللاعب يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تلقى اللاعب عرض من الدوري القطري للرحيل عن الفارس الأبيض خلال الساعات المقبلة، يأتي هذا خلال تصريحات تلفزيونية بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي برباعية مقابل هدف وحيد.

وقال وكيل يوسف أوباما لاعب الزمالك خلال تصريحات تلفزيونية: " أن هناك بالفعل عروض من بعض الأندية وصلت لأوباما موضحا أن العروض ستزداد مع تألق لاعب الأبيض لكنها حتى الأن مازالت شفهية".

ووضح وكيل أوباما طبيعة العروض : "هناك بالفعل عرض شفهي من الأهلي القطري من أجل ضم يوسف أوباما لكن حتى الآن هي مجرد عروض ليست رسمية ". وتابع: " الموقف النهائي لرحيل يوسف أوباما سيتحدد مع نهاية الموسم الحالي مع الزمالك، قبل أن يجتمع اللاعب مع إدارة النادي من أجل النظر في العروض المقدمة، لكن أوباما يريد الإستمرار مع الفارس الأبيض بإعتباره أحد قادة الفريق".

على جانب أخر كشف حازم فتوح، وكيل باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن مفاجأة بشأن تسديد ركلات الجزاء في الفارس الأبيض، مشددا أن أي لاعب سيتم تجميده خلال الفترة المقبلة في حال عدم الإلتزام بتعليمات المدير الفني و الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وقال حازم فتوح: " باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك سيقرر تجميد أي لاعب يعترض على قرارات الجهاز الفني للفارس الأبيض في المرحلة المقبلة وبأي شكل من الأشكال".

وتابع حازم فتوح خلال تصريحات تلفزيونية على قناة الشمس: " كارتيرون قرر إعفاء محمود علاء مدافع الفريق من تسديد ضربات الجزاء لرفع الضغوط من على اللاعب خلال المرحلة المقبلة "

تصريحات وكيل كارتيرون بعد هزيمة الزمالك

وكشف حازم فتوح ، وكيل باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن إعفاء محمود علاء من تسديد ركلات الجزاء خلال المباريات المقبلة، مشددا أن الفرنسي لم يطلب رحيل أسامة نبيه عن صفوف الزمالك.

وواصل فتوح في تصريحات تلفزيوينة على قناة الشمس : " كارتيرون لم يطلب رحيل نبيه نهائيا هذا الأمر غير صحيح، وهو مدرب محترم وله كل التقدير".

وأختتم :" رسالة كارتيرون للجهاز الفني هي المطالبة بعدم الإدلاء بتصريحات في رسائل الإعلام فقط ، وارسلها عبر الجروب الخاص بالجهاز الفني، لكنه لم يطلب رحيل نبيه".