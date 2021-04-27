/628812/مسلسل-الطاووس-الحلقة-15-سهر-الصايغ-تتنازل-عن-القضية

مسلسل الطاووس الحلقة 15، استهلت أحداثها بمفاوضة بين أمنية التي تجسدها الفنانة سهر الصايغ والمستشار ضياء شاهين الذي قام بخطف امنية، حيث عرض عليها مبلغ مالي كبير قيمته 300 ألف جنية ومصروف لها ولعائلتها، فضلاً عن شقة تسكن بها هي وخطيبها فيجو "خالد عليش"، مقابل أن تتنازل عن القضية وتترك المحامي كمال الاسطول الذي يهمه من القضية الحصول على تعويضات مالية، واخبرها أنه تم القبض عليه بتهمة قتل اليوتيوبر علي إمام وسوف يتم التحقيق معه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 15 التي شهدت تفاصيل مثيرة في قضية اغتصاب امنية التي أثارت حالة من الجدل الواسعة منذ الحلقة الأولى.

تفاصيل مسلسل الطاووي الحلقة 15

ضغط المستشار على أمنية لكي توافق على العرض الذي قدمه لها، وأخبرها أن عليها إتخاذ القرار بنفسها لانه مصير حياتها، ولا تفكر في المحامي كمال أو الصحفية فريدة لانهم لا يهمهما امرها وان اللجوء إليهما بلا نفع، وأمر رجاله بتوصيل أمنية إلى منزلها في الحارة.

اتجة المحامي كمال ومعه مساعده توفيق إلى منزل أمنية ليطمئن عليها ويعرف سبب إختفائها وتعود معه مرة أخرى لإستكمال القضية، وتعرض له فيجو خطيب أمنية، ولكن المحامي تركة وذهب لأمنية التي أخبرته بكل ما دار بينها وبين المستشار، معربة عن أقتناعها بكلامه وانها ستتنازل بالفعل عن القضية وستنسى ماحدث لها وتبدأ حياة جديدة، مؤكدة له انها لن تضع مصير حياتها بين يديه مرة أخرى.

فوجئ كمال بما قالته أمنية وبلغها انه سيلغي التوكيل ولا ينتظر منها اي اتعاب، لأن هدفه كان اكبر من أموال وتعويضات، فهو يريد أن يظهر براءتها بين الناس لتعيش حياتها الطبيعية مرة اخري، وانتهت أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 15 بذهاب أمنية مع فيجو للتنازل عن القضية، وتساؤلاته لها عن الشقة التي ستأخذها ومكانها وسعرها، بينما أمنية تفكر هل قرار التنازل سيكون في صالحها ام أنه قرار ستندم عليه بقية عمرها.