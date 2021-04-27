/628813/الزمالك-يشكو-الأهلي-رسميا-بسبب-تزوير-مسحات-كورونا-قبل-نهائي-الكأس

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يؤكد فيه تقدمه بشكوى رسمية ضد النادي الأهلي بسبب مشاركة لاعبو الأخير في مباراة نهائي كأس مصر وهم مصابون بفيروس كورونا، بعد أن أثبتت المسحة الطبية إصابة ثلاثي المارد الأحمر وجاءت نتيجتهم إيجابية.

وجاء بيان الزمالك كالتالي: كشف حمادة عبد الباري المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد بالنادي ، عن تقديم الفارس الأبيض احتجاجًا رسميا إلى الإتحاد المصري لكرة اليد إعتراضا على المسحة الطبية بخصوص إشراك النادي الأهلي اللاعب إبراهيم المصري ، في نهائي كأس مصر، وهو يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع بيان الزمالك: " وأكد عبدالباري أن الاحتجاج الذي ستتقدم بها القلعة البيضاء اليوم ، سيكون مرفقا معه كل الأدلة التي تثبت إصابة اللاعب إبراهيم المصري قبل اللقاء .. مضيفاً أنه ثبت أمس أيضًا أن اللاعب مصاب بكورونا وذلك بعد ظهور ايجابية المسحة الخاصة به والتي تم إستبعاده على إثرها من منتخب مصر".

أعلن النادي الأهلي إصابة ثلاثي الفريق الأول لكرة اليد بفيروس كورونا بعدما أجرى اللاعبون مسحة طبية وجاءت إيجابية، يأتي هذا بعد أن خاض الثلاثي مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد والتي أنتهت بفوز المارد الأحمر على الفارس الأبيض.

وتأكد إصابة كلا من " إبراهيم المصري وعمر سامي وعمر دحروج " لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بفيروس كورونا، بعد أيام قليلة من خوض المارد الأحمر لمباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

الزمالك يشكو الأهلي رسميا بسبب مسحات كورونا

وشهدت الساحة الرياضية غضبا جماهيريا كبيرا من جانب نادي الزمالك بعدما تأكد إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا، بعد أن شاركوا في مباراة الزمالك في نهائي الكأس، الأمر الذي أعتبره البعض تستر من النادي الأحمر على إصابة اللاعبين قبل مباراة الفارس الأبيض.

وكان رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك كشف بعد نهائي الكأس مباشرة في تصريحات لوسائل الإعلام أن إبراهيم المصري لاعب دائرة النادي الأهلي شارك في لقاء الفارس الأبيض و المارد الأحمر في نهائي البطولة وهو يعلم أنه مصاب بفيروس كورونا، وناشد مسئول القلعة البيضاء مسئولي القلعة الحمراء بالتحقيق في الأمر، قبل أن يتأكد إصابته اليوم. وأكد إبراهيم المصري لاعب النادي الأهلي أنه دخل مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد ونتيجته سلبيه بعد أن أجرى رابيد تيست في أحد معامل القاهرة وجاءت سلبية.