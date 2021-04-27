جدة - نرمين السيد - وشارك فى الصلاة الأب ماجد مؤنس، راعى الكنيسة، وخورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية. وأبدى بطريرك الإسكندرية لـ الأقباط الكاثوليك فرحته وإعجابه بالتجديدات التى حدثت بـ الكنيسة، كما ألقى كلمة العظة حول أهمية مشاركة صلاة البصخة بالمنزل، موضحًا أن صلاة البصخة هى تطهير ونقاء داخلى، مشيرًا إلى أهمية السهر الروحى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك الكاثوليك يترأس صلوات البصخة المقدسة بـ كنيسة المهاجرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.