فيديو .. أحمد موسى : يجب فصل كل عناصر الإخوان من السكة الحديد

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى أحمد موسى، إن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أقر بوجود عناصر منتمية إلى جماعة الإخوان الإرهابية بهيئة السكك الحديدية، مشددا على أن هذا يعد كارثة بمعنى الكلمة.





وأضاف، خلال تقديم حلقة جديدة من برنامجه "على مسؤوليتى"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية: "البرلمان يدرس إجراء تعديل قانونى لفصل متعاطى المخدرات من السكك الحديدية، ولابد أن يشمل التعديل فصل العناصر المنتمية للإخوان أيضا". وتساءل : "لماذا نترك عناصر تابعة لـ الجماعة الإرهابية مستمرة فى عملها فى وزارة النقل وتحصل على ترقياتها بشكل طبيعى؟!، متابعا: "طالما لدينا تقرير أمن وطنى يجب التحرك حتى لا نفيق على مصيبة".

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