مصرع شخص فى تصادم قطار السويس مع سيارة نقل

لقى شخص مصرعه وأصيب شخص آخر فى تصادم قطار السويس - الإسماعيلية مع سيارة نقل، ونقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام. كانت عمليات إسعاف السويس، تلقت بلاغا بتصادم قطار السويس - الإسماعيلية مع سيارة نقل بمزلقان قرية عامر. وقال مصدر أمنى، إن سيارة النقل قامت بالسير بالمزلقان خلال سير القطار، مما تسبب في حدوث تصادم. وأكد مصدر طبى، أن المصاب يتم علاجه بمستشفى السويس العام، وأن الشخص المتوفى تم نقله إلى مشرحة مستشفى السويس العام. قطار يصطدم بسارة نقل الحادث جانب من الحادث

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