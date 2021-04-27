تامر عاشور يهاجْم بسبب إعلانه في مستشفى أيادي.. خيرًا تعمل شرًا تلقى

/628815/تامر-عاشور-يهاجم-بسبب-إعلانه-في-مستشفى-أيادي-خيرا-تعمل-شرا-تلقى

تلقى المطرب المصري تامر عاشور انتقادات لاذعة من قبل متابعيه وهجومًا واسعًا شُن عليه عقب نشر صورة له مع إحدى أطفال مستشفى أيادي للسرطان.

دوت الخليج يرصد حالة الهجوم التي شُنت على المطرب تامر عاشور بشأن إعلانه لمستشفى أيادي ورده على مهاجميه، فضلًا عن كواليس أغنية الإعلان التي لاقت إعجاب الكثيرين وآخر أعماله الغنائية.

تامر عاشور بإعلان مستشفى أيادي للسرطان

نشر عاشور صورة برفقة إحدى مرضى السرطان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من كواليس تصوير إعلان مستشفى أيادي، ظهر بها وهو يمد يده للطفلة بثمرة برتقال، وأرفق تعليقًا أغضب بعض متابعيه، حيث كتب "لا خدي أنتي أنا صايم يا فاطرة.. بحبك".

متابعي تامر عاشور يفتحون عليه النيران

فعلق أحد متابعيه قائلًا: "أنت بتقول ايه.. هو الكلام دة بيعدي علي عقلك عادي ولا السلك الواصل بين لسانك وعقلك مقطوع.. ايه يا ابني الضحك في أنك تقول لواحدة مريضة انا صايم يا فاطرة ايه التهريج دة".

ودعى الأخير عليه قائلًا: "عقبال ما تبقي مكانها وتفطر زيها.. طالما بتهزر وتستخف نفسك".

رد تامر عاشور على منتقدي تعليقه على إعلان مستشفى أيادي

وأوضح تامر عاشور ما يعنيه من التعليق من خلال رده على أحد منتقديه قائلًا: " اولًا دي مش صورة في رمضان دي أثناء تصوير إعلان مستشفى أيادي.. ثانيًا مش هنفضل نتعامل مع المواضيع بحساسيه علشان ناس مش عارفه تقول ايه في اي حاجه.. أنت كده اللي بتفرّق بنّا وبنهم.. لو قولت ل طفله عاديه يا فاطره بغض النظر عن انها طفله اساسا مبتصومش بعيدًا عن أي مرض انت هتزعل ؟ لا طبعا.. ف كده أنت اللي بتفرق".

وأضاف: "معلش عمومًا ردود الناس برضو باينه والتعليقات.. حاول تبص على ان البوست جاب ارقام حلوه لناس تشوف رقم التبرع علشان تتبرع أو اتبرع أنت ب اي حاجه غير التعليق الغير مفيد اللي انت كاتبه".

أغنية نعيش مع بعض لإعلان مستشفى أيادي

ومن الجدير بالذكر، أن أغنية "نعيش مع بعض" لإعلان مستشفى أيادي من كلمان نور عبدالله، غناء تامر عاشور، ألحان مصطفى العسال، توزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة وإخراج بتول عرفة.

آخر أعمال تامر عاشور الغنائية

وطرح مؤخرًا المطرب تامر عاشور أحدث كليباته التي تحمل اسم "بقول عادي"، وهي من كلمات أحمد إبرهيم، ألحان سامح جلال، توزيع فهد ومهندس صوت محمد إسماعيل.