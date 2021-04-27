/628818/أهمها-الأهلي-وريال-مدريد-مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء
تشهد الساحة الرياضية اليوم الثلاثاء 27/4/2021 العديد من المباريات على مستوى دوريات العالم ولعل أهمها مباراة ريال مدريد وتشيلسي في إطار منافسات الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، ولقاء الأهلي و المصري في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.
مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة
المصري البورسعيدي ضد الأهلي – الساعة التاسعة والنصف مساءً على أن تنقل المبارا على قناة on time sport – على ملعب الإسكندرية .
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
ريال مدريد ضد تشيلسي – الساعة التاسعة مساءً على أن تنقل المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium - على ملعب ألفريدو دي ستيفانو. موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا
مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
الشرطة - العراق ضد الدحيل – قطر- الساعة الثامنة إلا ربع مساء وتبث المباراة على منصة منصة gsa live.
اجمك - أوزبكستان ضد الهلال – السعودية – الساعة التاسعة مساء وتبث المباراة على منصة منصة gsa live.
الأهلي - السعودية ضد استقلال طهران – إيران – الساعة العاشرة والربع مساء وتبث المباراة على منصة منصة gsa live.
شباب الأهلي دبي - الإمارات ضد استقلال دوشنبه – طاجيكستان– الساعة التاسعة مساء وتبث المباراة على منصة منصة gsa live .
ومن المقرر أن يدخل ريال مدريد مباراة تشيلسي بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: كارفاخال – فاران – ميليتاو - ناتشو.
خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش.
خط الهجوم: بنزيما - فينيسيوس - أسينسيو.
تشكيل تشيلسي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا حراسة المرمى: ميندي.
خط الدفاع: تياجو سيلفا – أزبيليكويت – روديجر - بن تشيلويل - ريس جيمس.
خط الوسط: كانتي - جورجينيو - مونت.
خط الهجوم: هافيرتز- فيرنر.
وكان ريال مدريد قد دخل مباراة تشيلسي بقائمة مكونة من :
حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، ألتوبي.
خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، رافائيل فاران، ناتشو، مارسيلو، ألفارو أودريوزولا، ميخيل.
خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، أريباس، بلانكو.
خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، رودريجو.
قائمة ريال مدريد و تشيلسي
وجاءت قائمة تشيلسي كالتالي:
كريستنسن، جورجينيو، تياجو سيلفا، كانتي، أبراهام، بوليسيتش، فيرنر، كاباييرو، زوما، جيرو، هافيرتز، مونت، هودسون أودوي، بن تشيلويل، زياش، جليمور، جيمس، إيمرسون وتينو أنجورين، كيبا، ميندي، روديجير، أزبيلكويتا، ألونسو.
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