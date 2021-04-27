أهمها الأهلي وريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

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تشهد الساحة الرياضية اليوم الثلاثاء 27/4/2021 العديد من المباريات على مستوى دوريات العالم ولعل أهمها مباراة ريال مدريد وتشيلسي في إطار منافسات الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، ولقاء الأهلي و المصري في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

المصري البورسعيدي ضد الأهلي – الساعة التاسعة والنصف مساءً على أن تنقل المبارا على قناة on time sport – على ملعب الإسكندرية .

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ريال مدريد ضد تشيلسي – الساعة التاسعة مساءً على أن تنقل المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium - على ملعب ألفريدو دي ستيفانو. موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

الشرطة - العراق ضد الدحيل – قطر- الساعة الثامنة إلا ربع مساء وتبث المباراة على منصة منصة gsa live.

اجمك - أوزبكستان ضد الهلال – السعودية – الساعة التاسعة مساء وتبث المباراة على منصة منصة gsa live.

الأهلي - السعودية ضد استقلال طهران – إيران – الساعة العاشرة والربع مساء وتبث المباراة على منصة منصة gsa live.

شباب الأهلي دبي - الإمارات ضد استقلال دوشنبه – طاجيكستان– الساعة التاسعة مساء وتبث المباراة على منصة منصة gsa live .

ومن المقرر أن يدخل ريال مدريد مباراة تشيلسي بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال – فاران – ميليتاو - ناتشو.

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش.

خط الهجوم: بنزيما - فينيسيوس - أسينسيو.

تشكيل تشيلسي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: تياجو سيلفا – أزبيليكويت – روديجر - بن تشيلويل - ريس جيمس.

خط الوسط: كانتي - جورجينيو - مونت.

خط الهجوم: هافيرتز- فيرنر.

وكان ريال مدريد قد دخل مباراة تشيلسي بقائمة مكونة من :

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، ألتوبي.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، رافائيل فاران، ناتشو، مارسيلو، ألفارو أودريوزولا، ميخيل.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، أريباس، بلانكو.

خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، رودريجو.

قائمة ريال مدريد و تشيلسي

وجاءت قائمة تشيلسي كالتالي:

كريستنسن، جورجينيو، تياجو سيلفا، كانتي، أبراهام، بوليسيتش، فيرنر، كاباييرو، زوما، جيرو، هافيرتز، مونت، هودسون أودوي، بن تشيلويل، زياش، جليمور، جيمس، إيمرسون وتينو أنجورين، كيبا، ميندي، روديجير، أزبيلكويتا، ألونسو.