/628819/وزارة-الصحة-تسجيل-991-حالة-ايجابية-جديدة-بفيروس-كورونا-و58-حالة-وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 876 متعافيا من فيروس كورونا المستجد، من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وذلك وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 167900 حالات حتى اليوم.

خالد مجاهد: تسجيل 991 حالة جديدة

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، ، أنه تم تسجيل 991 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 حالة جديدة.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 223514 من ضمنهم 167900 حالات تم شفاؤها، و 13107 حالة وفاة.