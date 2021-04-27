صورة .. وزير الأوقاف : قدم اليوم ما يسرك أن تلقى الله به غدا

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جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، فى منشوره: "كل متاع الدنيا إلى زوال، ولن يبقى لك أو معك إلا ما قدمت.
واستشهد وزير الأوقاف على كلامه بآية من القرآن الكريم وهى: "ما عندكم ينفد وما عند الله باق"، مضيفًا: "فقدم اليوم ما يسرك أن تلقى الله به غدًا".
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