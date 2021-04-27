وزير الأوقاف: أكثروا من الصدقات قبل قرب الأجل

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جدة - نرمين السيد - وكتب محمد مختار جمعة عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "قال تعالى (رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق).. ولم يقل لأعتمر أو لأصلى أو لأصوم، وما إلى ذلك من فضل الصدقة.
وتابع وزير الأوقاف: "فأكثروا من الصدقات قبل دنوّ الأجل".
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