وزير الأوقاف: أكثروا من الصدقات قبل قرب الأجل

جدة - نرمين السيد - وكتب محمد مختار جمعة عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "قال تعالى (رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق).. ولم يقل لأعتمر أو لأصلى أو لأصوم، وما إلى ذلك من فضل الصدقة.

وتابع وزير الأوقاف: "فأكثروا من الصدقات قبل دنوّ الأجل".