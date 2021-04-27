فيديو .. وزير الأوقاف : أخذ الأموال لـ بيع الأوطان أشد أنواع الحرام

جدة - نرمين السيد - أضاف، فى فيديو له على صفحته الرسمية بموقع "يوتيوب" نشره من سلسلة حلقاته عن "الكليات الست"، والتى تذاع على التليفزيون المصرى، أن النبى قال "كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به"، لافتا إلى أن الله تعالى حرم الجنة على من نبت جسده من حرام.

وشدد وزير الأوقاف على أن صور أكل المال الحرام كثيرة، منها احتكار السلع، وأخذ الرشاوى والمحسوبيات، وأكل الحرام بخيانة الأوطان، ومن هؤلاء أصحاب الأبواق المأجورة من جماعة الإخوان الإرهابية، والذين يتلقون المال لبيع الوطن.