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/628820/مصرع-شخص-وإصابة-أخر-بحادث-تصادم-قطار-بسيارة-نقل-صور
لقى شخص مصرعه وأُصيب آخر فى حادث تصادم قطار السويس - الإسماعيلية، مع سيارة نقل، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام.
يأتي ذلك بعد تلقي عمليات إسعاف السويس، بلاغا بتصادم قطار السويس - الإسماعيلية مع سيارة نقل بمزلقان قرية عامر، حيث قامت سيارة النقل بالسير بالمزلقان خلال سير القطار، مما تسبب في حدوث تصادم.
فيما يتلقى المصاب علاجه بمستشفى السويس العام، وتم نقل الشخص المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام.
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