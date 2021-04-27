/628822/حادث-تصادم-مروع-بين-4-سيارات-ملاكي-أسفر-عن-وقوع-مصابين-صور

وقع حادث تصادم مروع منذ قليل، بين 4 سيارات ملاكي، بطريق وصلة دهشور، بالقرب من مدخل زايد 3، بنطاق محافظة الجيزة.

هذا وقد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ بالحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف على الفور ، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

كما انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث، ويتم رفع آثار الحادث، المتسبب في شلل مروري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن شخص قد لقى مصرعه اليوم وأُصيب آخر فى حادث تصادم قطار السويس - الإسماعيلية، مع سيارة نقل، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

يأتي ذلك بعد تلقي عمليات إسعاف السويس، بلاغا بتصادم قطار السويس - الإسماعيلية مع سيارة نقل بمزلقان قرية عامر، حيث قامت سيارة النقل بالسير بالمزلقان خلال سير القطار، مما تسبب في حدوث تصادم.

فيما يتلقى المصاب علاجه بمستشفى السويس العام، وتم نقل الشخص المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام.