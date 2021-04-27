فيديو - هل هناك احتمالية لـ فرض حظر التجوال فى ظل الموجة الثالثة من كورونا؟

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على، فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إنه يتم متابعة الوضع الوبائى فى مصر لحظة بلحظة، ودراسة ما تتطلبه المرحلة الحالية، من قِبَل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، ومجلس الوزراء وبإشراف الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف تاج الدين: "مصلحة المواطن المصرى لها الأولوية وحياته هى الأهم، ولكن هنك توازنًا بين الحالة الاقتصادية، وأكل عيش الناس، ويتم متابعة الموقف بدقة ومن ثم اتخاذ ما يلزم إدارة الأزمة لضمان الحد من انتشار فيروس كورونا وسلامة المواطن".
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