فيديو - أهمية شكر الله .. الأوقاف تنشر السهرة الإيمانية الـ 15

وتضمنت السهرة تلاوة لـ القارئ الشيخ هانى الحسينى، لما تيسر من سورة الأعراف، ثم أعقب ذلك، حديث لفضيلة الدكتور محمد عبد ربه، من شباب أئمة الأوقاف، حيث تحدث عن أهمية شكر الله تعالى على نعمائه، حيث قال تعالى لسيدنا لقمان: "ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غنى حميد".
ثم اختتمت السهرة بمزيج من الابتهالات والمدائح النبوية لـ النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، قدمها المبتهل الشيخ عبداللطيف وهدان.
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