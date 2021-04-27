نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة مهيب ورزان على mbc مصر وإجابة سؤال الحلقة 14 أطول أنهار العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم مسابقة مهيب ورزان على قناة mbc، من البرامج المميز في رمضان برنامج مسابقة مهيب ورزان، ويبحثوا عن أرقام الاشتراك في البرامج ،فهو يعتبر برنامج مسابقات تقدمة الفنانة اللبنانية رزان المغربي ويشاركها في التقديم المذيع مهيب عبد الهادي، تحتوي فكرة البرنامج عن التجول في شوارع وأحياء مصرية، والقيام بطرح عدد من الأسئلة المتنوعة على الجمهور المصري ويمكنك ألاشتراك في مسابقة مهيب ورزان الرمضانية 2021 من خلال ألاتصال بالأرقام الخاصة بالاشتراك.

رقم مسابقة مهيب ورزان على قناة mbc مصر

يعتبر هذا البرنامج من برامج المسابقات الرمضانية الذي حقق شهرة كبيرة، ويقوم باستضافة الكثير من الفنانين ويتجولون في أماكن مختلفة، ومن خلال التجول يقدمون الكثير من الجوائز للجمهور وتكون ذو قيمة مالية عالية، كما أن البرنامج يقدم العديد من المساعدات المالية للمؤسسات الخيرية، وتقدر القيمة الإجمالية للجوائز الخاصة بالبرنامج 3 مليون جنية، ويتم استضافة الكثير من الفنانين والمطربين في برنامج رزان، ويمكنك ألاشتراك في المسابقة من خلال الأرقام التي تظهر لك على الشاشة والخاصة ببلدك.

أرقام الأشتراك في مسابقة مهيب وزان في رمضان 2021

ويمكنك ألاشتراك في المسابقة من خلال الرقم الخاص ببلدك، ويمكنك إتباع الخطوات، فيمكنك إرسال رسالة نصية بالإجابة الصحيحة، كي تتيح لك الفرصة في كسب 100 ألف جنية يومياً، ويمكن لأي شخص التواصل مع أرقام البرنامج والاشتراك بكل سهولة.

للاشتراك من مصر علي رقم 95451

للاشتراك من المغرب علي رقم 9229

المواعيد الخاصة بعرض برنامج مسابقة مهيب ورزان

يتم عرض البرنامج على قناة MBC Masr يوميًا طوال شهر رمضان، يتم عرض البرنامج الساعة 11:30 مساءً وهو يعتبر ثاني برنامج خاص بالمسابقات بعد برنامج أحمد السقا الذي تم عرضة في رمضان الماضي.

كيفية ألاشتراك في مسابقة مهيب ورزان رمضان 2021

قامت قناة MBC Masr بتوفير بعد الأرقام الخاصة بالاشتراك في هذه المسابقة، لكي تتمكن بالفوز بالجائزة المالية الكبيرة، فيمكنك ألاشتراك من خلال إرسال رسالة نصية بالإجابة الصحية، ويمكنك الفوز بجائزة 100 ألف جنية مصري في حالة إذا كانت إجابتك صحيحة في برنامج مسابقة مهيب ورزان، فقد حققت برامج المسابقات التي تقدمها الفنانة رزان نجاح من خلال شهر رمضان بالأعوام السابقة وبالوقت الحالي فحقق البرنامج عدد كبير من المشاهدات.

إجابة سؤال الحلقة 14

ما هو أطول أنهار العالم فالإجابة الصحيحة هي نهر النيل.