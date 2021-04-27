طقس الثلاثاء .. استقرار درجات الحرارة ورياح تنشط أحيانا .. القاهرة 28

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.





وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع وجود نشاط لـ الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. حالة الطقس اليوم ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية .. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 28 16 الإسكندرية 23 16 وادى النطرون 25 16 طنطا 27 16 شبين الكوم 28 16 دمنهور 24 16 بلطيم 22 15 مطروح 21 15 السلوم 25 14 سيوة 26 13 بورسعيد 23 16 دمياط 22 15 الزقازيق 28 16 المنصورة 27 16 الإسماعيلية 29 17 السويس 28 16 العريش 24 16 رفح 23 15 رأس سدر 27 18 نخل 27 17 نويبع 28 23 طابا 27 22 كاترين 28 16 الطور 30 20 شرم الشيخ 31 23 الغردقة 30 22 مرسى علم 30 22 الفيوم 28 17 بنى سويف 28 18 المنيا 29 19 أسيوط 30 20 سوهاج 31 21 قنا 32 24 الأقصر 33 26 أسوان 35 28 إدفو 35 28 أبوسمبل 34 27 الوادى الجديد 33 23 حلايب 30 25 شلاتين 31 24

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