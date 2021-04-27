استخراج بطاقات التموين بدل الفاقد والتالف إلكترونياً من موقع دعم مصر

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة التموين والتجار

ة الداخلية توجيه وزاري رقم 8 لسنة 2020 صادر بتاريخ 18 مارس 2020 من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى وقد جاء فى القرار الوزاري بأنه نظراً للظروف التي تمر بها البلاد وتيسيراً على المواطنين وتجنباً لحدوث أي تجمعات بمكاتب التموين، وصرح وزير التموين بأنه حرصاً من وزارة التموين على استمرار تقديم خدماتها التموينية للمواطنين بسهولة ويسر أن يتم استخراج بطاقات التموين بدل الفاقد والتالف من موقع دعم مصر من خلال شبكة الإنترنت من المنزل.

استخراج بطاقات التموين بدل الفاقد والتالف من موقع دعم مصر

سيتم استمرار إصدار البطاقات بدل التالف والفاقد عن طريق موقع دعم مصر بدون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين بشرط أن تكون البطاقة سارية المفعول قبل تلفها أو فقدها. يتم إيقاف مرقت لحركة البطاقات سواء استخراج بطاقة جديدة، أو عملية الفصل الاجتماعي، أو التحويل من بطاقة لأخري. خصم الوفاة من بطاقات التموين يتم إلكترونياً بدون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة. إلغاء محاضر الشرطة التي يتم تقديمها عند طلب استخراج بطاقة بدل فاقد وكذلك إلغاء الحوالة البريدية التى يجب تقديمها عند استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل تالف على أن يتم خصم قيمة الحوالة من أول صرف للبطاقة التموينية ولمرة واحدة فقط.

أما بالنسبة لبطاقة الخبز فقط فسيتم خصم عدد من أرغفة الخبز بما يوازى قيمة العشرون جنيها قيمة الحوالة البريدية وفقا لتكلفة إنتاج الرغيف المسجلة على النظام، ويتم استلام البطاقة من خلال مكتب البريد مباشرة ببطاقة الرقم القومي والتوقيع بالاستلام فى المكتب، وننشر صورة من التوجيه الوزارة رقم 8 بتاريخ 18 / 3 / 2020 الخاص بإصدار بطاقات التموين بدل الفاقد والتالف إلكترونياً من موقع دعم مصر بدون ذهاب المواطنين إلى مكاتب التموين.