/628816/موعد-مباراة-الأهلي-و-المصري-والقنوات-الناقلة

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام المصري البورسعيدي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق الفوز وتضييق الخناق على الفارس الأبيض.

وتقام المباراة بين الأهلي و المصري في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتقام المواجهة على ملعب الإسكندرية في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وتبث قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي و المصري في أحداث الدوري الممتاز، وبتعليق صوتي للمعلق أيمن الكاشف على القناة الصوتية، بعد أن سبق و أن تولى أحمد شوبير مهمة التعليق على لقاء المارد الأحمر وإنبي التي أنتهت بثلاثية مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و المصري

وأعلن بيتسو موسيماني عن قائمة الفريق المتجه للإسكندرية لمواجهة المصري :

حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

خط الدفاع : احمد رمضان بيكهام - رامي ربيعه - ياسر ابراهيم - سعد سمير - احمد نبيل كوكا - محمد هاني

خط الوسط : عمرو السوليه - اليو ديانج - اكرم توفيق - محمود كهربا - وليد سليمان - حسين الشحات - مجدي افشه - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن

وجاءت قائمة المستبعدين من مباراه المصري غدا : والتر بواليا - حمزة علاء - عبد الرحمن أشرف - احمد سيد عبد النبي - ومحمد أشرف ( مستبعدين لوجهه نظر فنيه )

تشكيل الأهلي و إنبي في الدوري

محمود وحيد - محمود متولي - بدر بانون - حمدي فتحي - أيمن أشرف - علي معلول - كريم نيدفيد - جونيور أجايي - محمد محمود ( للإصابه ) ومن المقرر أن يدخل الأهلي مباراة المصري بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – سعد سمير – أحمد نبيل كوكا.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.