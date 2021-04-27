موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي والقنوات الناقلة

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يخوض ريال مدريد مواجهة هامة أمام تشيسلي في إطار منافسات الدور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد أن تأهل الفريق الملكي على حساب ليفربول، فيما أستطاع الفريق الإنجليزي تحقيق الفوز على بورتو البرتغالي والصعود للدور القادم، رفقة مانشيستر سيتي و باريس سان جرمان.

وتقام مباراة ريال مدريد وتشيلسي في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب لفريدو دي ستيفانو، ويسعى الملكي الإسباني لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في إنجلترا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

وتبث قنوات Bein sports 1 hd premium أحداث اللقاء بين ريال مدريد و تشيلسي بتعليق صوتي للمعلق الجزائري حفيظ دراجي، في المباراة التي تقام في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب النادي الملكي بالعاصمة الإسبانية.

تشكيل ريال مدريد أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يدخل ريال مدريد مباراة تشيلسي بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال – فاران – ميليتاو - ناتشو.

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش.

خط الهجوم: بنزيما - فينيسيوس - أسينسيو.

تشكيل تشيلسي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: تياجو سيلفا – أزبيليكويت – روديجر - بن تشيلويل - ريس جيمس.

خط الوسط: كانتي - جورجينيو - مونت.

خط الهجوم: هافيرتز- فيرنر.

وكان ريال مدريد قد دخل مباراة تشيلسي بقائمة مكونة من :

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، ألتوبي.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، رافائيل فاران، ناتشو، مارسيلو، ألفارو أودريوزولا، ميخيل.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، أريباس، بلانكو.

خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، رودريجو.

قائمة ريال مدريد و تشيلسي

وجاءت قائمة تشيلسي كالتالي:

كريستنسن، جورجينيو، تياجو سيلفا، كانتي، أبراهام، بوليسيتش، فيرنر، كاباييرو، زوما، جيرو، هافيرتز، مونت، هودسون أودوي، بن تشيلويل، زياش، جليمور، جيمس، إيمرسون وتينو أنجورين، كيبا، ميندي، روديجير، أزبيلكويتا، ألونسو.