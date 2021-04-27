صور.. وزيرة الهجرة تبحث دعم حقوق مصر المائية مع الدارسين بالخارج

جدة - نرمين السيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع عدد من شباب المصريين الدارسين بالخارج، للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم لدعم حقوق مصر المائية فى نهر النيل.





جاء ذلك بحضور المهندس هشام صابر شهاب رئيس الإدارة المركزية للتوعية الإرشاد المائى بوزارة الرى، وتامر نصر مدير شركة PCC للدعاية والإعلان، وذلك ضمن فعاليات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "MEDCE"، والاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج.

وفى مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالشباب الحاضرين، مثمنة حماسهم الكبير لخدمة وطنهم ودعمه والترويج لقضاياه فى الدول التى يقيمون بها، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة قد نظمت عدة زيارات مهمة ومحورية لشباب الدارسين بالخارج سواء لمؤسسات دينية وحكومية أو أماكن سياحية، ومشروعات قومية وذلك لمد جسور التواصل بين شباب مصر فى الخارج ووطنهم الأم، فقد أطلقت الوزارة فى يونيو 2020 مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، من أجل تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التى اكتسبوها.

وأضافت وزيرة الهجرة أن اجتماع اليوم جاء للاستماع إلى أفكار شباب الدارسين بالخارج وتصوراتهم لدعم حقوق مصر المائية، حيث أبدى الشباب رغبتهم فى دعم وطنهم والترويح لحق مصر فى نهر النيل، عقب لقائهم مع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، لافتة إلى أن شباب الدارسين بالخارج والمصريين بالخارج بكافة شرائحهم هم خير سفراء لمصر، مؤكدة أن المصريين بالخارج هم قوى ناعمة لا يستهان بها ولهم دور كبير فى الترويج لقضايا الوطن فى الخارج، للرد على الشائعات التى يتم ترويجها ضد الدولة المصرية فى المجتمعات التى يعيشون بها.

واستكمالا للقاء الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع شباب المصريين الدارسين بالخارج، أوفد الوزير، المهندس هشام صابر شهاب رئيس الإدارة المركزية للتوعية الإرشاد المائى بوزارة الرى، لحضور اجتماع اليوم حيث قدم عرضًا حول حقوق مصر المائية وحصتها من مياه نهر النيل وجهود الدولة لترشيد المياه، فضلًا عن المشروعات القومية الكبرى التى تقوم وزارة الرى بتنفيذها حالياً، بهدف ترشيد استخدام المياه مثل المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، والمشروع القومى للتحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الرى الحديث.

وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على إمداد شباب الدارسين بالخارج بكافة المعلومات والحقائق حول ملف مصر المائى وحقها فى مياه نهر النيل، كما أنه سيتم إعداد مواد فيلمية بمشاركة هؤلاء الشباب لاستخدامه فى الترويج لقضية مصر المائية، فى المجتمعات التى يعيشون بها خارج مصر.