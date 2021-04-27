فيديو - مسحراتى المحروسة .. مصر بناتها قمرات علم وقيادة وأدب

جدة - نرمين السيد - حملت حلقة الليلة، عنوان "حراس مصر"، حيث قال المسحراتى فيها : "أنا فى التاريخ على ارضنا كتب السؤال والرد.. الشمس طالعة وصهدها نازل لحد الارض من بعد ما شرب النخيل من النيل طاب البلح واسود.. ومصر طول عمرها جايبة بنات قمرات علم وقيادة وادب وبنايات حضارات ".
مسحراتى المحروسة
وتابع : "النيل يصلى على النبى، والنخل صلى الفرض.. البنت من قبل التاريخ كانت ميريت وازييس وكانت فؤادة اللى بتكسر صلب عتريس، كانت فؤادة اللى فتحت فى الشراقى هويس .. المرأة زى الرجل واحد ومش نصين".
جدير بالذكر، أن برنامج "مسحراتى المحروسة" يأتى بالتعاون بين منصة بلاتفورم، والمجلس القومى للمرأة، حيث يجوب المسحراتى شوارع القاهرة التاريخية.
ويهدف "مسحراتى المحروسة" إلى التعزيز من قيم الانتماء الوطنى ونبذ الإرهاب والتطرف، من خلال رسائل فنية تدعو إلى المحبة والتسامح ونبذ الكراهية والتعصب الأعمى، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم المواطنة.
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