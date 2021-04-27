/628823/كل-ماتريد-معرفته-عن-مواجهة-الأهلي-والمصري--بالدوري-الليلة

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الثلاثاء أمام فريق المصري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً،في مباراة مؤجلة من الجولة 15 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسكندرية.

وإليكم أهم وابرز المعلومات عن مواجهة الفريقين: اعلن موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق، والتي شهدت عددة غيابات ومن ابرزها خروج والتر بواليا مهاجم الفريق، وذلك بسبب أسباب فنية. تعتبر مواجهات الفريق من أهم المواجهات التي يترقبها عشاق القطبين، حيث هي المواجهة رقم 120التي تجمع بين الأهلي والمصري، وذلك بعد أن التقي الفريقين في119، حقق المارد الأحمر الفوز في 74 مباراة خاضها الفريق، وكان التعادل حاضراً في 33 مباراة، فيما خسر الأهلي 19 مرة أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف الثنائى محمد هاني الظهير الأيمن للفريق، وياسر إبراهيم قلب دفاع المارد الأحمر، من المشاركة في المباريات المقبلة بعد أن عانى اللاعبان من الإصابة خلال الساعات المقبلة. موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي والقنوات الناقلة حكم مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى أسند لجنة الحكام بالإتحاد المصرى لكرة القد م إدارة المباراة حكم ساحة : أحمد الحنفي ، ويعاونه كل من تحسين أبو السادات وأحمد حسام حكم الفيديو: محمود بسيوني ومحمود ناجي يحتل النادى لأهلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة ، بينما يأتى المصري البورسعيدى في المركز الرابع برصيد 29 نقطة. قائمة الأهلي وأعلن بيتسو موسيماني عن قائمة الفريق المتجه للإسكندرية لمواجهة المصري : حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير خط الدفاع : احمد رمضان بيكهام - رامي ربيعه - ياسر ابراهيم - سعد سمير - احمد نبيل كوكا - محمد هاني خط الوسط : عمرو السوليه - اليو ديانج - اكرم توفيق - محمود كهربا - وليد سليمان - حسين الشحات - مجدي افشه - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن وجاءت قائمة المستبعدين من مباراه المصري غدا : والتر بواليا - حمزة علاء - عبد الرحمن أشرف - احمد سيد عبد النبي - ومحمد أشرف ( مستبعدين لوجهه نظر فنيه ) محمود وحيد - محمود متولي - بدر بانون - حمدي فتحي - أيمن أشرف - علي معلول - كريم نيدفيد - جونيور أجايي - محمد محمود ( للإصابه ) ومن المقرر أن يدخل الأهلي مباراة المصري بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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