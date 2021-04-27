/628825/موسيماني-يحتفل-بعيد-الحرية-الجنوب-أفريقي-قبل-مواجهة-المصري-تفاصيل
حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، على المشاركة فى الاحتفال بعيد الحرية فى جنوب أفريقيا، والذى يوافق 27 أبريل من كل عام، وكتب موسيمانى عبر حسابه الشخصى على تويتر: نرجو ألا ننسى أبداً ما تعنيه حريتنا ونحافظ عليها دائمًا للأجيال القادمة التى ستأتى بعد رحيلنا من هنا.
وتحتفل جنوب أفريقيا فى الـ27 أبريل من كل عام، بعيد الحرية، وهو يوم يرتبط بذكرى أول انتخابات حرة نزيهة أجريت سنة 1994، بعد سقوط نظام الفصل العنصرى بما يصطلح عليه أبارتايد.
ويدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الثلاثاء أمام فريق المصري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً،في مباراة مؤجلة من الجولة 15 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسكندرية.
كل ماتريد معرفته عن مواجهة الأهلي والمصري بالدوري الليلة
وأعلن بيتسو موسيماني عن قائمة الفريق المتجه للإسكندرية لمواجهة المصري :
حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير
خط الدفاع : احمد رمضان بيكهام - رامي ربيعه - ياسر ابراهيم - سعد سمير - احمد نبيل كوكا - محمد هاني
خط الوسط : عمرو السوليه - اليو ديانج - اكرم توفيق - محمود كهربا - وليد سليمان - حسين الشحات - مجدي افشه - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن
وجاءت قائمة المستبعدين من مباراه المصري غدا : والتر بواليا - حمزة علاء - عبد الرحمن أشرف - احمد سيد عبد النبي - ومحمد أشرف ( مستبعدين لوجهه نظر فنيه )
محمود وحيد - محمود متولي - بدر بانون - حمدي فتحي - أيمن أشرف - علي معلول - كريم نيدفيد - جونيور أجايي - محمد محمود ( للإصابه ) ومن المقرر أن يدخل الأهلي
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