جدة - نرمين السيد - يؤدى اليوم الثلاثاء طلاب الصف الأول الثانوى العام الامتحان المجمع النهائى بالعام الدراسى فى "اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والرياضيات"، وبدأ الامتحان فى المدارس من 9 صباحا ويستمر حتى الساعة 11 صباحا، ويعقد الاختبار فى ورقة واحدة بها كل المواد لكل صف دراسى، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدرجات التى يحصل عليها طلاب "أولى وثانية ثانوى" فى امتحان شهر أبريل والتى تقدر بـ 100% من درجة المادة تمثل نتيجة الفصل الدراسى الثانى، وفى حالة حصول الطالب على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويعقد له امتحان تكميلى خلال شهر مايو المقبل، كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب الذى تغيب عن امتحانات شهر أبريل الجارى سيؤدى امتحانات تكميلى فى شهر مايو المقبل. وكشفت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة للمواد التى لا تضاف للمجموع لجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى وكذا طلاب شهادة الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى تعقد من المنزل، على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وسط إجراءات احترازية.. طلاب أولى ثانوى يؤدون الامتحان فى 3 مواد اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.