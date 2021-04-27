هندسة القاهرة: تحويل جميع امتحانات منتصف العام إلى تقويمات لا تحتاج التواجد

جدة - نرمين السيد - أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة، أنه نظرا لتزامن إجازات وأعياد عديدة، مع ظروف وباء كورونا واستمراره فى إصابة الشباب والشيوخ، قررت الكلية أن يتم تحويل جميع امتحانات منتصف الفصل الدراسى إلى تقويمات لا تحتاج التواجد فى الكلية سواء امتحانات الكترونية أو تكليفات منزلية take home exam.





وأوضحت الكلية فى منشور خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": وذلك طبقا للتعديلات التى صدر بها قرارات وزارية العام الماضى، علما بأن ذلك لا ينطبق على الاختبارات السريعة (quiz) كجزء من العملية التدريسية الطبيعية. وأكدت الإدارة على ما تم التنبيه عليه قبل بداية الفصل الدراسى بعدم إجراء أى تقييمات assessments بكل أنواعها للطلاب خلال الفترة من الخميس 29 ابريل وحتى الثلاثاء 4 مايو وذلك احتراما للأعياد المسيحية.

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