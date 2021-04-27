فيديو- الأوقاف: جماعة الإخوان تنخر فى جسد الأوطان كالسوس

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الإخوان عامل مشترك فى زعزعة الدول، ولا يعرفون سوى الهدم والفوضى.
وأكد وزير الأوقاف أن جماعة الإخوان الإرهابية تنخر فى جسد الأوطان كالسوس وتنهش فيه كالقردة.
من جانبه قال الدكتور نوح العسوى، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، إن التستر على أى عنصر من عناصر دعاة الفوضى خيانة للدين والوطن.
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