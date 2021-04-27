فيديوجراف.. فلسفة الإسلام فى الحرب والسلم والحكم

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن الإسلام دعا للتعايش مع الآخر وقبوله، ونشر السلم والسلام، بين أبناء المجتمع.

وشدد وزير الأوقاف، على أن الإسلام دعا أيضًا للعدل بين الناس بجميع أطيافهم.