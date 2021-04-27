طقس اليوم الثلاثاء في جميع المحافظات.. مائل للحرارة والعظمى بالعاصمة 28 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
وقال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 28 درجة.
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