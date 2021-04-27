/628827/حسام-البدرى-في-إنتظار-قرعة-كأس-العرب-اليوم

يترقب حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول ، نتيجة قرعة بطولة كأس العرب ، والتى سيتم سحبها اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة .

تعرض البدرى للإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأيام الأخيرة ، ويخضع للعزل المنزلى ، وهذا مامنعه من السفر وحضور مراسم القرعة في العاصمة القطرية ، الدوحة .

توجه محمد بركات مدير المنتخب الوطنى ، ومعه رئيس اللجنة التى تدير إتحاد الكرة ، إلى الدوحة ، وذلك لحضور قرعة كاس كأس العرب ، والمقرر لها مساء اليوم الثلاثاء ، وذلك تلبية لدعوة الإتحاد الدولى لكرة القدم التى تقام تحت إشرافه البطولة ، ومعه الإتحاد القطرى مستضيف البطولة ، والمقرر إقامتها من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل .

في نفس السياق توجه المهندس هانى أبو ريدة إلى الدوحة أيضا لحضور مراسم القرعة بصفته عضوا مجلس الفيفا المشرف على البطولة ، والتي يعتبرها بمثابة بروفة لنهائيات كأس العالم 2022 .

المنتخبات المشاركة في البطولة

يشارك فى البطولة منتخبات : مصر والجزائر وتونس والمغرب والسعودية وقطر والصومال والسودان والإمارات واليمن والبحرين والعراق والأردن وسوريا وفلسطين وليبيا وعمان وموريتانيا ولبنان والكويت وجيبوتي وجزر القمر .

وكان "فيفا" قد أكد في مارس الماضي على إقامة بطولة كأس العرب ، و التي تقام في قطر، خلال شهر ديسمبر من العام الحالي 2021، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي في مقر الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية .