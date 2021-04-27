/628828/أبرز-الغائبين-عن-الأهلي-في-مواجهة-المصري-اليوم

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الثلاثاء أمام فريق المصري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً،في مباراة مؤجلة من الجولة 15 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسكندرية.

ويسعي كل من الفريقين حصد الثلاث نقاط، حيث يحتل الأهلي المركزي الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة ، بينما يأتى المصري البورسعيدى في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

فيما يغيب عدد كبير من اللاعبين عن مباراة الأهلي أمام المصري، وجاءت قائمة الأسماء الغائبةكالأتي:

1- محمد هانى

وقال أبو عبله طبيب الأهلي، إن محمد ‏هاني جاهزمن الناحية الطبية للتواجد مع الفريق و المشاركة في المباريات الرسمية، ويبقى تواجده في المواجهات من عدمها هي رؤية فنية للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

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2- جونيور اجايى

ويغيب المهاجم جونيور أجايى عن مباراة المصري البورسعيدي بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية ويحتاج إلى فترة تصل إلى أسبوعين حتى يصبح جاهز للمشاركة مع الأهلى في المباريات مرة أخرى.

3- علي معلول

ويستمر غياب على معلول عن القلعة الحمراء أمام المصري ، وذلك بسبب أستمرار الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الخلفية منذ شهر فبراير الماضي ومن المنتظر عودته مطلع شهر مايو المقبل حسب ما أكده الجهاز الطبي للنادي الأهلي.

4- بدر بانون

لم يتحدد موقف المدافع المغربي بدر بانون من المشاركة مع الأهلى أمام المصري ، ولكن قرر موسيماني اراحت اللاعب بسبب الإجهاد.

5- ياسر إبراهيم

يغيب ياسر ابراهيم عن الأهلى فى مواجهة المصرى على الرغم من تعافيه من إصابته لأنه سوف يتواجد مع الفريق عقب انتهاء مباراة المصري المقبلة.

6- محمد وحيد

يستمر غياب محمد وحيد عن الأهلى أمام المصرى البورسعيدي ومن المنتظر عودته خلال مواجهة الجونة يوم السبت المقبل بعد تعافيه من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

7-والتر بواليا

خرج والتر بواليا عن قائمة الفريق والتي تواحه المصري اليوم، وذلك بسبب أسباب فنيه.

ومن ناحيه اخري، يستمر غياب الثلاثي محمود متولى وكريم نيدفيد ومحمد محمود نظرا لعدم اكتمال جاهزيتهم الفنية نظرا لمعاناتهم من إصابات استغرقت فترة زمنية طويلة