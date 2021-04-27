/628829/رغم-عدم-إصابته-تعرف-على-سبب-إستبعاد-بواليا-من-قائمة-الأهلى

يستعد النادى الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى مساء اليوم الثلاثاء ، ضمن مؤجلات الجولة الـ 15 لمنافسات الدورى المصرى ، يقاتل الأحمر من أجل الفوز وذلك من أجل صدارة جدول الدورى ، حيث يأتى المارد الأحمر في المركز الثانى برصيد 33 نقطة ، خلف الزمالك الذي يتصدر الجدول بمجموع 39 نقطة ، بعد الفوز على البنك الأهلى اليوم برباعية مقابل هدف وحيد .

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى ، قائمة الفريق لمواجهة المصرى ، لفت أنظار جماهير القلعة الحمراء عدم وجود مهاجم الفريق ، والتر بواليا ، ضمن القائمة ، وذلك على الرغم من عدم إصابته . وجاء إستبعاد بواليا لوجهة نظر فنية من موسيمانى ، وذلك في ظل التألق ، والإعتماد على محمد شريف أساسيا في الفترة الأخيرة ، وإستبداله بمروان وصلاح محسن ، وأيضا بسبب الأداء السئ الذي يقده بواليا الفترة الأخيره . قائمة الأهلي لمواجهة المصرى وأعلن بيتسو موسيماني عن قائمة الفريق المتجه للإسكندرية لمواجهة المصري : حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير خط الدفاع : احمد رمضان بيكهام - رامي ربيعه - ياسر ابراهيم - سعد سمير - احمد نبيل كوكا - محمد هاني خط الوسط : عمرو السوليه - اليو ديانج - اكرم توفيق - محمود كهربا - وليد سليمان - حسين الشحات - مجدي افشه - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن وجاءت قائمة المستبعدين من مباراه المصري غدا : والتر بواليا - حمزة علاء - عبد الرحمن أشرف - احمد سيد عبد النبي - ومحمد أشرف محمود وحيد - محمود متولي - بدر بانون - حمدي فتحي - أيمن أشرف - علي معلول - كريم نيدفيد - جونيور أجايي - محمد محمود حكم مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى أسند لجنة الحكام بالإتحاد المصرى لكرة القد م إدارة المباراة : حكم ساحة : أحمد الحنفي ، ويعاونه كل من تحسين أبو السادات وأحمد حسام. . حكم الفيديو: محمود بسيوني ومحمود ناجي . يحتل النادى لأهلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة ، بينما يأتى المصري البورسعيدى في المركز الرابع برصيد 29 نقطة .

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