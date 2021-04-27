/628830/لعنة-الأهلي-الإصابات-تضرب-فريق-سموحة-قبل-مواجهة-الاتحاد-تفاصيل

يرى فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن الفريق السكندرى تعرض للعنة، وذلك بعد أن حقق نادي سموحة الفوز على الأهلى فى اخر مواجه بينهم والي انتهت بنتيجة 2/1 ، حيث عصفت الإصابات بنجوم الفريق قبل اللقاء المرتقب مع الاتحاد السكندرى.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”لعنة الاهلي الكروية تطارد سموحة،بعد الفوز الكبير لسموحة علي الاهلي ، اصيب سموحة بحالة فريدة من الاصابات والغيابات ولم تبقي الا ايام قلية جدا ويلتقي بشقيقة الاتحاد السكندري في دربي الاسكندرية”. والجدير بالذكر أن فاز فريق سموحة علي النادي الأهلي بنتيجة 2/1. رغم عدم إصابته ..تعرف على سبب إستبعاد بواليا من قائمة الأهلى ويدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الثلاثاء أمام فريق المصري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً،في مباراة مؤجلة من الجولة 15 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسكندرية. قائمة الأهلي وأعلن بيتسو موسيماني عن قائمة الفريق المتجه للإسكندرية لمواجهة المصري : حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير خط الدفاع : احمد رمضان بيكهام - رامي ربيعه - ياسر ابراهيم - سعد سمير - احمد نبيل كوكا - محمد هاني خط الوسط : عمرو السوليه - اليو ديانج - اكرم توفيق - محمود كهربا - وليد سليمان - حسين الشحات - مجدي افشه - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن وجاءت قائمة المستبعدين من مباراه المصري غدا : والتر بواليا - حمزة علاء - عبد الرحمن أشرف - احمد سيد عبد النبي - ومحمد أشرف ( مستبعدين لوجهه نظر فنيه ) محمود وحيد - محمود متولي - بدر بانون - حمدي فتحي - أيمن أشرف - علي معلول - كريم نيدفيد - جونيور أجايي - محمد محمود ( للإصابه ) ومن المقرر أن يدخل الأهلي

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