صور.. الشرقية تواصل تطهير وتعقيم شوارعها لمجابهه انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على المنشآت العامة والحكومية والمقاهى والمحال التجارية وقاعات الأفراح للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين حرصا على سلامه المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وخصوصا مع زيادة أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفتره الحالية.





ونظمت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة تطهير وتعقيم بالتعاون مع الإدارة الصحية وقسم مكافحة نواقل الأمراض والملاريا وإدارة شؤون البيئة بالمجلس للقضاء على الحشرات إذ شملت أعمال التطهير بسيارات رش المبيدات بمناطق "أحمد حلمى - شارع المشروع - شارع سعد زغلول" لمكافحة انتشار الحشرات حرصا على صحة وسلامة الجميع.

كما نفذت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لرش وتطهير وتعقيم شوارع مستشفى الحميات والبوسطه ومولد النبى ومنطقه أبو عميرة وأسفل الكوبرى العلوى من أجل توفير مناخ وبيئة صحية جيدة لأهالى المحافظة.

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