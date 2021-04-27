صور.. محافظ الشرقية: لا تهاون مع غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات إزالة ورفع الإشغالات التى تتسبب فى الإعاقة المرورية وعرقلة حركة المواطنين، مؤكدا أنه لا تهاون مع غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة الجميع.





وفى هذا السياق، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية وأسفرت الحملة عن مصادرة 35 شيشة من كافتريا مخالفة بشارع سعد زغلول ومنطقة الأحرار لمنع انتشار فيروس كورونا. كما رفعت الحملة الإشغالات المخالفة والتحفظ على 45 حالة إشغال متمثلة فى حواجز حديدية وخشبية وكراسى وترابيزات، وتم تغريم 10 مواطنين مخالف بالمواصلات العامة الغرامه الفوريه المقررة لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية.

وتمكنت رئاسة رئيس مركز ومدينة الحسينية من مصادرة 12 شيشة وتحرير 4 مخالفات لعدم إرتداء الكمامة الواقية لمنع انتشار فيروس كورونا. كما شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة لرفع الإشغالات المخالفه بنطاق شوارع المدينة إذ شملت الحملة شوارع "هندسة الرى وسعد زغلول وصولا إلى مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية وشارع وجية اباظه وسيد مرعى والطريق الدائرى الجديد" لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع الداخلية المدينة منيا القمح كما تم رصد بعض الكافتريات المخالفه لتقديم الشيش لروادها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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