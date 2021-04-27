بينهم 49 من ذوى الهمم.. القوى العاملة بالشرقية تعين 5.913 شابا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 5.913 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 49 من ذوى الهمم والعزيمة من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1.928 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.





وأشار مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضى - إلى أنه فى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل 305 عمال جدد، كما تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 164 الف جنيه لـ73 عاملا، تمثلت فى 33 منحة مولود جديد، و9 منح زواج، و44 حالات وفاة عمال وأقارب، فضلا عن صرف رعاية صحية لـ 9 عمال من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة.

وقال إن المديرية استخرجت 4.118 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفى مجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية على 460 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر عن تحرير 255 محضر سلامة، و90 حالة غلق إدارى، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1.163 منشأة، وأسفر عن تحرير 226 محضرا، فضلاً عن التفتيش على 238 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 14 محضرا لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم فض إضرابات وإعتصامات عمالية بـ 4 منشات لـ 600 عامل.

أما فى مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية راجعت اعتماد 303 عقود عمل بالخارج، ومراجعة 280 تفويضا ووكالة لشركات بها 342 فرصة عمل.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام 4 ترخيص عمل لأجنبى من العاملين فى نطاق المحافظة، وتجديد 14 ترخيص لآخرين، واستخراج 3 تراخيص عمل جدد، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.