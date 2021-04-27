صور.. تركيب مظلة محطة عدلى منصور التبادلية بالخط الثالث للمترو

جدة - نرمين السيد - نشرت صفحة التليفزيون المصرى "أخبار مصر" على موقع "فيسبوك" صورا توضح أعمال تركيب مظلة محطة عدلى منصور التبادلية، والتى تتكون من 12 محورا طوليا و5 محاور عرضية ويصل وزنها الكلى إلى 2.300 طن، وتبلغ مساحتها 24 ألف متر مسطح وطول المظلة 198 مترا وعرض 141 مترا على ارتفاع حوالى 24 مترا.





وتضم محطة عدلى منصور مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، وهى ستكون بداية محطات مشروع القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان" الجارى تنفيذه حاليا.

ويجاور محطة عدلى منصور ورشة الخط الثالث للمترو التى تبلغ مساحتها 65 فدانا وتعد أكبر ورشة فى الشرق الأوسط وإفريقيا لصيانة قطارات المترو. وتشهد المحطة تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة، إذ تشمل محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائى "عدلى منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان"، ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة / السويس"، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والاتوبيس الترددى.

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