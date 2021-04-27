القوى العاملة: تحصيل 43 ألف جنيه مستحقات مصرى بالرياض

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فى الحصول على جزء من مستحقات مواطن مصري، بلغت 10 آلاف و500 ريال سعودى، أى ما يعادل و43 ألفا و89 جنيها مصريا تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن "محمود .م ع. ب. م" لدى مؤسسة للمقاولات العامة بالرياض فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول. وبمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد أن المكتب لم يوفق فى المساعى الودية لتحصيل مستحقات المواطن فتم رفع دعوى قضائية ضد المؤسسة وتم الحكم فيها لصالح المواطن، وتعذر تنفيذ الحكم فتم مخاطبة وزارة الخارجية السعودية لمساعدة المواطن فى تنفيذ الحكم الصادر له ضد المؤسسة. وكشف الملحق العمالى أن وزارة الخارجية أفادت بإصدار أمر صرف بثلاث شيكات لصالح المواطن بقيمة 10.500 ريال سعودى.

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