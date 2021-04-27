المنيا: حل جميع الموضوعات العالقة مع المصرية للاتصالات

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جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد الشركة المصرية للاتصالات، بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمى رئيس مدينة أبوقرقاص، وأمير زيدان، مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، وعاطف طه، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة.
وضم وفد الشركة المصرية للاتصالات عراقى محمد، رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة، والمهندس أحمد عباس، رئيس قطاع شمال الصعيد، والمهندس حسن عزت، مدير عام منطقة اتصالات المنيا، والمهندس أحمد عامر، مدير إدارة سنترال المنيا، ومديرى الشؤون القانونية، والعلاقات الحكومية بالشركة، وممثلى المبيعات والتنسيق والمتابعة بالشركة.
أكد محافظ المنيا، وفقا لبيان صحفى، على حل جميع الموضوعات العالقة بين المحافظة والشركة المصرية للاتصالات والتوافق بشأنها فى إطار الصالح العام، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن فض التشابكات بين الجهات الحكومية المتعلقة بالأصول المؤجرة، والعمل على حل وإنهاء أى نزاع قائم بينها .
وشدد المحافظ على الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، من خلال إدارة أصول المحافظة، حيث ستضم اللجنة ممثلين عن الشؤون القانونية والأملاك والمالية بين الطرفين، وسيتم البدء بفحص الملف الخاص بسنترال أبوقرقاص ، للوصول لصيغة تعاقدية جديدة عقب إنتهاء العقد الخاص به، وكذلك عدد من المقرات والوحدات الإدارية بمراكز مطاى وسمالوط وملوى.
وأوضح المحافظ، أنه سيتم التوصل لحلول توافقية أيضا فى جميع الموضوعات، حيث تعد الخدمات التى تقدمها الشركة هامة وملحة لجميع المواطنين، كما يحظى قطاع الاتصالات فى الآونة الأخيرة باهتمام كبير، وخاصة فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد والاعتماد بشكل رئيسى على نظام التعلم الإلكترونى.
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